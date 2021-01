CB Correio Braziliense

CURSOS



Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos em Agronegócio e em Fruticultura, na modalidade a distância. As vagas prioritárias são destinadas ao público rural, e o diploma é válido nacionalmente. No Distrito Federal, são 125 vagas. Os interessados em se candidatar precisam ter concluído o ensino médio e podem se inscrever até quarta-feira pelo site etec.senar.org.br.

Capoterapia

O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em Casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.

Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.



YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy lança o curso rápido “YouTube, Câmera e Ação”, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a ferramenta e seus recursos. O curso irá ensinar sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos também aprendem sobre a navegação on-line consciente e dicas de segurança na plataforma. Inscrições: www.codebu ddy.com.br/cursos/cursos-rapidos/.

Idiomas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece cursos on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Línguas

A Bravo Escola Internacional de Línguas oferece aulas de idiomas, individuais ou em grupo, intensivas para viagens e voltadas para conversação, leitura ou escrita. O curso conta com professores qualificados e nativos em inglês, francês, espanhol e italiano. As aulas são direcionadas de acordo com a necessidade do aluno, e há oferta de turmas na modalidade de ensino a distância. Horários: manhã, tarde e noite. Informações: 3274-1137 ou pelo

WhatsApp 9 8115-0039.



Novos avós

Os avós com mais de 35 anos poderão participar do curso “Avós on-line”, promovido pela Maternidade Brasília. A intenção é atualizar os avós no que há de mais moderno para ajudar papais e mamães de primeira viagem ou que queiram participar mais ativamente da chegada do netinho. As aulas acontecem na quinta-feira, das 8h às 13h. Inscrições gratuitas pelo link: bit.ly/3nol1nz.

Pós-graduação

O Centro Universitário Iesb promove curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional. O conteúdo direciona-se a quem deseja conhecer e aprofundar os conhecimentos nas plataformas audiovisuais como ferramentas para negócios e entretenimento, bem como para profissionais das áreas de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas ou outras correlatas. O curso tem duração de 15 meses e, como pré-requisito, é necessário ter graduação no ensino superior, em curso de qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Inscrições e informações pelo WhatsApp 9 9951-6249 ou pelo site ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber.



Saúde

O curso gratuito “Saúde física e mental na internet” apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/saude-fisi ca-e-mental-na-internet.



Vendas

O curso “Ações eficazes em vendas”, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa promover o aperfeiçoamento de profissionais do comércio. As aulas oferecem conteúdos sobre práticas eficazes no fluxo de venda e na negociação com clientes. Valor: R$ 86,42. Informações: www.ead.senac.br/cursos-li vres/acoes-eficazes-em-vendas.



OUTROS



Cinema

A mostra Mel Brooks — Banzé no Cinema entra em cartaz no cinema do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e vai até 31 de janeiro, com entrada franca. Trata-se de uma rara oportunidade de presenciar a mais abrangente retrospectiva do multitalentoso artista. A mostra chega a Brasília para abrir a programação de cinema do CCBB em 2021. Os ingressos gratuitos serão disponibilizados no app ou site da Eventim, no dia da sessão, a partir das 9h. São permitidos até dois ingressos por CPF.



Design

O Instituto Federal de Brasília (IFB) realiza a exposição Mobiliário moderno e contemporâneo: dois momentos do design de móveis da capital. Serão cerca de 23 peças e móveis modernos, das décadas de 60 a 70, e de design contemporâneo do período de 2000, restaurados pelos estudantes do IFB, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A mostra ficará no Museu da República até fevereiro de 2021. Local: Galeria Acervo — Museu da República. Horário: sextas, sábados e domingos, das 10h às 16h.





Exposição

Para incentivar a arte brasiliense, o Nobre SoS Coworking conta com quatro expositores de 120 cm, com 7 cm de largura, que une empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural. Para expor, é necessário informar sobre as obras previamente. A exposição das ilustrações, quadros e gravuras é gratuita. Mais informações: WhatsApp 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Mágica e ilusionismo

Hoje, das 16h às 18h, a praça Rosa dos Ventos do Pier 21 será palco para duas apresentações do mágico Landim (Luís Carlos Oliveira de Araújo). O espetáculo Mágica e Ilusionismo é uma vivência cultural, artística e recreativa, voltado para crianças e adultos. O humor é um dos principais diferenciais das apresentações do artista. O show reúne números clássicos de truques de mágica. Entrada franca — sujeito a lotação. Para mais informações, telefone: (61) 3251-2121.

Destaques

Debate

A FGV Energia reunirá, na quarta-feira, representantes das áreas de planejamento, regulação, operação e investimento para discutir os caminhos da hibridização de fontes de energia no Brasil. Os participantes vão debater o aproveitamento de energias variadas e abundantes em território brasileiro de forma a maximizar a sua incorporação ao conjunto de bens econômicos capazes de proporcionar riqueza e prosperidade ao país. O encontro ocorrerá das 18h às 19h30. Inscrições devem ser feitas no site https://evento.fgv.br/hibridizacao fontesenergia.

Emagrecimento

De terça a sexta-feira, o Centro Terapêutico Máximo Ravenna promove o primeiro SPA Indoor do ano. É a oportunidade de conhecer profundamente os benefícios do método Ravenna sem sair de casa, com todo o apoio profissional necessário. São quatro dias de imersão, com atividades físicas, oficinas gourmet, atividades de autoconhecimento e muito mais. Para informações e inscrições, basta entrar no link https://www.metodora venna.com.br/spa-week-2/.









Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Palácio do Planalto

Sede do Executivo Federal, o Palácio do Planalto foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. As obras do prédio foram concluídas em abril de 1960. O monumento impressiona pela pureza de suas linhas, com predomínio dos traços horizontais e efeito plástico requintado.

Grita geral

crédito: Maure

CRUZEIRO

FALTA DE ILUMINAÇÃO

A moradora do Cruzeiro Novo Isabela Fernandes, de 23 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar da falta de iluminação na quadra 101, principalmente nos blocos B e C. Segundo a engenheira, o local está há cerca de dois meses com esse problema. “A escuridão é total, colocando em risco a segurança dos moradores e de seus veículos, que ficam estacionados. Já houve casos de tentativa de assalto e furto nos veículos. Várias ligações já foram feitas à CEB, e a resposta é sempre a mesma: de que em 12 horas o problema será resolvido. A justificativa é de que, após a troca das lâmpadas de LED na área verde e na quadra de esporte no local, não há necessidade de iluminação nos estacionamentos residenciais. Como assim?”, questiona.

» A Administração Regional do Cruzeiro respondeu que, nesta semana, o administrador regional Luiz Eduardo Pessoa visitou as quadras 101/105/107 do Cruzeiro Novo para ouvir as demandas da região e identificou que o problema de iluminação é causado pelo tamanho das copas das árvores. “A administração solicitará ao órgão competente a poda das copas, com o objetivo de liberar a iluminação. Também será solicitado projeto complementar para suprir as eventuais falhas de iluminação do local”, esclarece.



ÁGUAS CLARAS

RISCO DE ACIDENTES

O segurança e morador de Águas Claras Gabriel Jofiel, de 46 anos, entrou em contato com o Correio para reclamar da quantidade de acidentes que ocorrem no cruzamento da Avenida Flamboyant com a Alameda das Acácias. “Eu moro em frente ao cruzamento há 10 anos, e várias intervenções foram feitas pelo Detran, porém nenhuma se mostrou eficaz. Há dois meses, instalaram um semáforo e, até hoje, a CEB não fez a ligação”, contou o morador.

» O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que, por meio da Diretoria de Engenharia, o processo de contratação da CEB para a ligação do referido semáforo está em fase final.