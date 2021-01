Fala, Zé (humor)

CB Correio Braziliense

Extra! Extra!

Vem aí o dia Q, de Queiroz

Relações “exteriores”

“Ministro, nem o Daguestão quer falar com o Brasil”

Enquanto isso, num posto de vacinação

“O pessoal da cloroquina, do ‘tratamento precoce’, da terra plana e do kit gay etc, desse lado”

Perguntar não ofende

Onde está o pulôver do Doria?

Sugestão

O Big Brother Brasil podia colocar em isolamento alguns políticos, né?

Isolamento

Minha relação quebrou e só marca 70kg, acho que não vou consertá-la

Na fossa

Depois da vitória de Joe Biden, o ritmo que mais toca em Brasília é a sofrência

Poeminha

Um homem com uma dor

É muito mais elegante

Caminha assim de lado

Com se chegando atrasado

Chegasse mais adiante

Paulo Leminski



Um abração!!!! (fique bem, fique em casa)