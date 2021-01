Saúde registra mais oito mortes por covid-19 no Distrito Federal

PM Pedro Marra

(crédito: AFP / SILVIO AVILA)

O Distrito Federal registrou oito novas mortes por covid-19, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF), divulgado no fim da tarde deste domingo (24/1). Com isso, chegou a 4.476 o total de vidas perdidas por causa da disseminação do novo coronavírus. Dos pacientes que morreram, 352 eram de Goiás e 34 vieram de outros estados para serem atendidas em unidades de saúde da capital do país.

Segundo o Resumo Diário de Óbitos, as oito mortes foram registradas entre 30 de dezembro de 2020 e esse sábado (23/1). Todas as pessoas moravam no Distrito Federal. Somente na última data, foram notificadas seis vidas perdidas pela SES-DF.

Com os 821 novos casos confirmados da doença no DF, o total passa a ser de 270.171 diagnósticos na unidade federativa. Do total, 259.164 pessoas se recuperaram do vírus em Brasília, o que representa 95,9% dos infectados.

Entre as Regiões Administrativas (RAs), Ceilândia segue no topo das estatísticas com 793 mortes registradas por covid-19, e 30.333 moradores confirmados com a doença até o momento. Tratando-se de óbitos, Taguatinga vem depois, com 448 mortes notificadas, e 21.859 diagnósticos positivos da doença. O Plano Piloto, por sua vez, tem mais casos confirmados: são 24.679. No centro de Brasília, 313 pessoas foram mortas pelo vírus.