Homens morrem afogados ao tentarem salvar senhoras na Ponte Alta do Gama

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Na tarde deste domingo (24/1), dois homens morreram afogados em um córrego na região da Ponte Alta do Gama. Eles tentaram resgatar duas senhoras (mãe e filha), no Núcleo Rural Casa Grande, próximo ao Clube dos Servidores do Judiciário e MPU (Cefis). Os homens conseguiram auxiliar no salvamento, mas logo em seguida foram puxados pela água.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com quatro viaturas e uma aeronave. No total, 23 militares trabalharam no atendimento. Chegando ao local, a equipe encontrou Eurípedes Fernandes Braga, 51 anos, fora da água e sem sinais vitais. Foi, então, iniciado procedimento de reanimação cardiopulmonar durante 30 minutos, mas sem sucesso.

A segunda vítima era Rodrigo Silva Castro, 16 anos, que se encontrava ainda submerso durante a chegada dos bombeiros. Com isso, os mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBSAL) realizaram uma busca pelo local e localizaram o rapaz, sem sinais vitais.

“Assim que as nossas equipes chegaram ao local, encontraram o senhor Eurípedes já fora da água, e resgatado pelos outros banhistas, porém se encontrava sem sinais vitais. O outro, senhor Rodrigo, também se encontrava sem sinais vitais, e não foi feito nenhum procedimento de reanimação”, declara o tenente Paulo Jorge, do Corpo de Bombeiros do DF.