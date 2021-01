Plano de imunização do DF para vacinas de Oxford será divulgado nesta segunda

CM Cibele Moreira

Após a chegada das 41,5 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford, ontem, ao Distrito Federal, a Secretaria de Saúde define, nesta segunda-feira (25/1), o plano de vacinação com o imunizante importado da Índia, em reunião com a Comissão de Vacinação. Detalhes de quem poderá receber a dose e como ocorrerá a aplicação da vacina serão divulgado ao longo do dia. Ao todo, o DF conta com 141.660 doses de imunizantes. Na semana passada, mais de 15 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose da CoronaVac. No entanto, foram denunciadas diversas irregularidades envolvendo a aplicação do imunizante em servidores da saúde que estão fora do grupo prioritário definido pela pasta. As acusações chegaram ao conhecimento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que acompanhará de perto como está sendo feito o controle e a vacinação. Hoje, equipes da força-tarefa de combate à pandemia da covid-19 do MP, coordenada pelo procurador José Eduardo Sabo Paes, vão visitar alguns dos hospitais que fazem parte da campanha de vacinação.

A Secretaria de Saúde abriu uma investigação para apurar as acusações de fraude junto às superintendências das regionais. Segundo a pasta, em alguns dos casos apresentados, houve a constatação de que esses servidores atuam em dupla jornada, ou seja, que exercem funções administrativas durante um período, além de trabalhar em local de exposição ao novo coronavírus em outro turno. A secretaria afirmou que, para os casos em que forem comprovadas irregularidades, o gestor responsável pela área e o servidor beneficiado responderão administrativamente pelos atos.

Com o objetivo de coibir e identificar as pessoas que estão tomando as doses indevidamente, o Governo do Distrito Federal (GDF) adotou várias medidas para garantir transparência ao processo de vacinação. A Secretaria de Saúde solicitou aos gestores de cada unidade de saúde, pública e privada, uma lista com identificação do servidor, com nome completo, CPF e local de trabalho de quem compõe o grupo prioritário. Por meio da lista, será elaborado um termo de autodeclaração, onde o servidor deverá reconhecer que compõe o grupo prioritário, sob risco de ficar sujeito a sanções.

Para a infectologista do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) Joana Darc Gonçalves, é importante que as pessoas respeitem a fila de priorização. “Cada um tem de ter a consciência que existe um programa de imunização que leva em consideração o risco de infecção da doença. É necessário ter um pouco mais de paciência. Se a gente não cuidar de quem cuida da gente, quem vai cuidar?”, pondera. Joana ressalta que a chegada das vacinas não representa o fim da pandemia. “O ambiente seguro só será após a imunidade de rebanho. As pessoas devem continuar usando máscara, mantendo o distanciamento e seguindo as medidas de proteção. Nosso comportamento pode salvar vidas”, afirma.

Uma das maiores preocupações são as crescentes festas com aglomeração que tem ocorrido na cidade. “Quem está se expondo mais são os mais jovens, que ainda vão demorar para tomar vacina. É quase um apelo para que tenham paciência e que cumpram as normas sanitárias. O descuido neste momento é preocupante, pois existem variantes do vírus que começaram a circular no Brasil e podem aparecer, mas que não estão cobertas pela vacina”, alerta.



41,5 mil doses

A remessa da vacina AstraZeneca/Oxford chegou ao Distrito Federal sob forte esquema de segurança da Polícia Federal. O voo comercial da Gol aterrissou no Aeroporto de Brasília às 7h50 de ontem. As caixas com os imunizantes foram encaminhadas para a Central de Rede de Frios da Secretaria de Saúde do DF por volta das 8h45, para a realização da triagem, verificação de temperatura e climatização. As doses estão acondicionadas a temperaturas de 2° a 8°C, conforme orientação do fabricante. A expectativa é que o início da aplicação das doses ocorra nesta semana

Nos bastidores, o Correio apurou que as vacinas podem contemplar os profissionais da saúde que ficaram de fora da primeira etapa de vacinação, definida para as 106.160 doses da CoronaVac, o plano oficial para a utilização das vacinas que chegaram ontem será divulgado hoje pela Secretaria de Saúde. Diferentemente do que ocorreu com a vacina chinesa, nesta remessa há a possibilidade de imunizar 41,5 mil pessoas sem precisar guardar o imunizante para a segunda dose. Esta mudança é possível devido ao intervalo entre a primeira aplicação e o reforço. “Precisamos traçar os procedimentos de como fazer para que não haja confusão. Esse é o primeiro lote da AstraZeneca, que possui um processo diferenciado da CoronaVac”, explica a chefe da Rede de Frios do DF, Tereza Luiza Pereira, à Agência Brasília.

Tereza conta que os frascos que chegaram da AstraZeneca contam com dez doses, cada, e têm um intervalo longo para a segunda dose, de 8 a 12 semanas. “Ou seja, podemos aplicar e esperar a próxima carga”, afirma. No caso da CoronaVac, o período é entre 14 a 28 dias. A utilização de dose única da AstraZeneca é defendida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção do imunizante no Brasil. Com duas vacinas distintas, a atenção deve ser redobrada para quem for vacinado. Para ter a eficácia garantida da imunização contra o novo coronavírus, é necessário que as duas doses sejam do mesmo fabricante. Caso contrário, pode perder o efeito ou ter uma cobertura inferior à esperada.



141.660

Doses de vacina chegaram ao Distrito Federal até o momento