Operação encerra quatro eventos com aglomeração no DF

PM Pedro Marra

(crédito: PMDF/Divulgação)

Eventos com aglomeração em Santa Maria (DF) foram encerrados, neste fim de domingo (24/1), por uma operação em andamento da Polícia Militar do DF com o DF Legal. O objetivo é encerrar aglomerações que não observam os protocolos de segurança contra a pandemia da covid-19. Ao todo, a equipe deve ir a quatro locais da cidade.

Segundo o tenente Izaias, da PMDF, um dos eventos encerrados concentrava cerca de 200 pessoas. A operação seguirá até 0h. “Tinha estabelecimentos com 100 pessoas, outros com um pouco menos, mas é nessa média. As desculpas (dos donos) são as mais variadas possíveis, dizem que não sabiam das regras sanitárias ou que foram pegos de surpresa. Mas todo mundo está bem orientado quanto a isso (fiscalização), principalmente porque fazemos ações rotineiramente por aqui em Santa Maria. Por conta da pandemia da covid-19, não podemos deixar de conscientizar as pessoas”, afirma.

Parceria entre a Polícia Militar do Distrito Federal e o DF Legal fechou, até as 23h deste domingo (24/1), dois estabelecimentos de Santa Maria com cerca de 100 pessoas reunidas. (foto: PMDF/Divulgação)

O militar afirma que, para realizar a fiscalização, foi feito um levantamento do serviço de inteligência da PMDF para achar os locais que causam aglomerações com frequência. “Talvez ainda iremos para o Gama, mas vai depender da avaliação dos dois agentes do DF Legal que estão com a gente”, conclui o policial.