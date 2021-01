CB Correio Braziliense

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília está iniciando as atividades de 2021 em sua nova sede na 704/705 Norte. Por isso, a professora Marcia Vasconcelos convida todos a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi, ocorrem de forma on-line e presencial, seguindo os protocolos de segurança: número limitado de alunos, procedimentos de higienização da sala e equipamentos e uso obrigatório de máscaras. Para mais informações, acesse: www.shaolinbsb.com.br.

Curso para mulheres

Projeto Mulher Eficaz oferece vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, com intuito de fortalecer as mulheres no mercado de trabalho. Com data de início marcada para 2 de fevereiro, as aulas acontecem de forma remota. Os cursos ofertados são: gestão e produção de eventos culturais; e marketing digital e da economia criativa, e contam com carga horária de 60 horas. Inscrições pelo site www.mulhereficazdi gital.com. Para mais informações: (61) 9 9514-5259.

Inglês

Com experiência de vivência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para principiantes e avançados. O método é próprio e fornece apostilas aos interessados. As aulas são R$ 50, por hora, para um aluno; e R$ 80, para dois alunos. Informações: fpaula2@hotmail.com ou (61) 9 9934-0926.

Inglês on-line

A Giles Online está oferecendo aulas de inglês em tempo real para ser bilíngue sem precisar sair de casa ou do escritório. Interação com professores e colegas de turma. Inglês para concursos e turmas de conversação: início em janeiro de 2021. Primeira parcela no valor de R$ 200. Matrículas abertas para cursos regulares. WhatsApp 98625-5298, www.instagram.com/ciistgiles e fa cebook.com/stgilesbrasil.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canal conecta.com.br.

Português

O curso Língua portuguesa sem complicações foi desenvolvido, especialmente, para estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: www.ev.org.br/cursos/lingua-por tuguesa-sem-complicacoes.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. São áreas como técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho, técnico em informática e técnico em serviços jurídicos. Inscrições: madreteresa.net.br ou WhatsApp (61) 9 9993-8117.

Transações imobiliárias

O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb) promove curso técnico em transações imobiliárias. O pagamento pode ocorrer por boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Informações: 3352-6527, 3218-8330 ou pelo WhatsApp 9 8597-1252.

Vinhos

A vinícola Concha y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras da América do Sul, liberou as aulas para os amantes da bebida aproveitarem a quarentena. O conteúdo é dividido em cinco módulos e está disponível no canal Concha y Toro Brasil, no YouTube.

Audiovisual

A TV Cultura está disponibilizando pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas de conhecimentos relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção audiovisual, dividem com alunos e com o público em geral suas experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Exposição

Vai até 28 de fevereiro a I Mostra de Arte 2021, na galeria do Sesc do Setor Comercial Sul (Qd 2, Ed. Presidente Dutra), em Brasília. Com entrada gratuita, a exposição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Ao todo, são 19 gravuras de autoria de um dos mais conhecidos artistas contemporâneos da capital federal, Ralfe Braga. As obras — produzidas em diversos tamanhos e formatos — compreendem um período bem recente e de muita produtividade na vida do artista. Mais informações: (61) 9 8409-4642.

Marketing digital

A jornalista e especialista em Marketing Digital Walquene Sousa lançou o livro digital Instagram do zero à prática – Método para empreendedores usarem o Instagram. O objetivo é ajudar empreendedores com contas recentes no Instagram a crescerem e saberem que tipo de conteúdo postar para aumentar as vendas. O livro pode ser adquirido no perfil do Instagram @walquene.sousa, por meio do link na biografia.

Mostra infantojuvenil

Organizada pela Moveo Filmes, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta Desenhando futuros: mostra infantojuvenil de cinema e inovação. De 2 a 21 de fevereiro, o evento exibirá novas produções infantojuvenis do Cinema Brasileiro, acompanhada de atividades paralelas que apostam na inovação. As sessões serão exibidas na sala de cinema do CCBB, ao ar livre e em programação on-line pela Plataforma www.inn saei.tv, de 15 até 21 de fevereiro. As sessões ao ar livre ocorrerão nos dias 6 e 13 de fevereiro, com três exibições em cada dia, no vão em frente à biblioteca, para grupos de até seis pessoas. Os ingressos gratuitos para as sessões presenciais e oficinas serão disponibilizados no dia da sessão, a partir das 9h. Poderão ser adquiridos até quatro ingressos por CPF. Acesse o site do evento: www.desenhandofutu ros.com.br. Mais informações: (61) 9 8126-6445 (Ulisses de Freitas) e panorama.assessoria@gmail.com.

Negócios

A Febracis Brasília está oferecendo o workshop O futuro dos negócios na capital federal: perspectivas e inovações para 2021, destinado ao público brasiliense, empresários, empreendedores, líderes, gestores e servidores públicos. O encontro ocorrerá em 26 de janeiro, às 19h, no auditório da Febracis Brasília — SCRN 702/703, Bloco D, Loja 42, Asa Norte. Para aqueles que preferirem acompanhar de casa, será disponibilizado um link com transmissão gratuita. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo site http://febra.me/ofuturodosnegociosnacapital. Informações: (61) 99562-2332, silvanadimaio@febracis.com.br.

Voo de balão

Dentre os vários atrativos turísticos existentes em Pirenópolis, a cidade conta com voos de balão ao nascer do sol para os seus visitantes. A novidade é oferecida pelos empresários Rafael Carvalho e Bruno Gutemberg com diferentes pacotes e serviços (de aproximadamente 45 minutos a 1 hora de duração), em altitudes de até 1.000 metros e que variam de R$ 690 a R$ 980, por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil (vindo de Boituva-SP), alguns dos tickets oferecem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos/vídeos personalizados via drone. Mais informações e reservas em @voedebalaoempiri.





Isto é Brasília

Ilha urbana

O Setor Hoteleiro Sul abriga alguns dos grandes edifícios da capital. As estruturas mais novas casam perfeitamente com a atmosfera moderna de Brasília. O local, visto pela Fonte da Torre de TV, parece uma ilha de arranha-céus.





CEILÂNDIA

OBRAS INACABADAS

O feirante José Duarte, 65 anos, procurou o Correio para reclamar do atraso na obra de instalação de registros de energia individualizados nos boxes na Feira da Guariroba. A obra, que começou em 2018, foi suspensa pela falta de cabeamento e, depois, pelo vencimento da licitação. “Houve promessas que a obra iria ser retomada, mas nunca aconteceu. Por causa do atraso, a dívida com a CEB está em R$ 500 mil. O nosso medo é que eles cortem a energia”, conta o morador de Ceilândia.

» A CEB informa que a individualização da energia elétrica, incluindo elaboração de projeto elétrico e execução da obra, é de responsabilidade do interessado. "Temos registro de uma última tratativa sobre a questão, em 05/11/2020, a pedido da Administração Regional, quando o corpo técnico da CEB esteve na feira para verificar o equipamento de medição instalado. Depois desse momento, não fomos mais procurados", esclarece a companhia.



TAGUATINGA

ENTREGA DE REMÉDIO

O morador de Taguatinga Bruno Carvalho, 33 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para questionar o motivo de não haver entrega de medicamentos na policlínica da região. Em 21 de janeiro, o servidor público foi ao local para buscar um remédio. Ele conta que havia vários pacientes com agendamento, mas a entrega não estava sendo feita. “É um problema de gerência, porque tem medicamento, mas não tem farmacêutico para atender. Solicito, com urgência, alguma ajuda no sentido de verificar a situação”, pediu o leitor.

» A Secretaria de Saúde esclarece que, na última sexta-feira, a Policlínica de Taguatinga apresentou restrição na entrega de medicamentos devido ao déficit de pessoal. A região de Saúde trabalha para atender as demandas mais imediatas e, em breve, retornará à normalidade de atendimentos.