Agências do trabalhador oferecem 447 vagas de emprego nesta segunda

Os interessados devem procurar as agências do trabalhador entre segunda e sexta-feira, das 8h às 17h - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 447 vagas abertas para esta segunda-feira (25/1). Dentre as vagas que chamam a atenção, está a de engenheiro civil, com remuneração de R$ 4 mil, mais benefícios. Outras oportunidades que são destaque são as de técnico de projetos e mecânico, que pagam salário de R$ 2.581,15, mais benefícios, e exigem experiência na área e ensino médio completo.

A procura por motofretistas também está em alta, com oferta de 33 colocações no mercado de trabalho. Os salários variam de R$ 1.195,76 a R$ 1.303,43. Não se exige experiência na área, mas o candidato deve ter, no mínimo, o ensino fundamental incompleto.

Analista de crédito, para trabalhar em instituições financeiras, lidera a oferta de vagas. São 100 oportunidades de emprego, sem exigir comprovação de experiência no ramo.

A relação de empregos nas agências do trabalhador também contempla profissões como vaqueiro, técnico de suporte de TI, sushiman, operador de empilhadeira e montador de móveis.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, os interessados devem ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira as vagas oferecidas.