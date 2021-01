Família é surpreendida por capivara dentro de casa

CB Correio Braziliense

O animal estava saudável e foi devolvido ao habitat natural - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na noite deste domingo (24/1), uma família foi surpreendida ao chegar em casa. Os moradores da QE 34 do Guará encontraram uma capivara na área de serviço da residência.

Policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgataram o animal. De acordo com a corporação, a capivara estava saudável e foi solta em seu habitat.

Resgate no Congresso



Na última quarta-feira (20/1), uma capivara foi resgatada por policiais militares do Batalhão Ambiental no Anexo da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, por volta das 6h. O animal estava no espelho d’água quando foi capturado pelos militares.

Como aparentava estar machucada, a capivara foi levada ao Zoológico de Brasília para receber atendimento veterinário. Cerca de uma hora depois de encontrar o animal no Congresso, a mesma equipe foi acionada para capturar outra capivara no gramado da quadra 314 Sul. Como o animal estava saudável, foi levado ao seu habitat natural.

Orientações

A PMDF orienta que, caso encontre um animal fora de seu habitat, o indivíduo deverá ligar para a emergência (190). Após o contato, a corporação deverá encaminhar a demanda para a polícia ambiental, que vai acionar o serviço de Rádio Patrulhamento Ambiental (RPA) para realizar o resgate. Caso esteja saudável, ele será devolvido ao habitat natural. Se estiver machucado, será encaminhado ao Zoológico de Brasília para atendimento veterinário.