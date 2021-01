Cinco regiões ficam sem luz nesta terça; veja todos os endereços

CB Correio Braziliense

A Companhia Energética de Brasília (CEB) vai interromper temporariamente a distribuição de energia, nesta terça-feira (26/1), no Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Planaltina e Vicente Pires.



A CEB fará manutenção preventiva na rede elétrica no Plano Piloto – que também passará por compactação de rede aérea de alta tensão –, Águas Claras, Taguatinga e Planaltina. No mesmo dia, será feita a instalação de um transformador em Vicente Pires. Todos os serviços deixarão sem energia, temporariamente, alguns endereços dessas regiões.



No Plano Piloto, entre as 7h e as 13h30, em razão da manutenção preventiva, será preciso interromper o fornecimento de energia em toda a 416 Sul e Setor Terminal, abrangendo a Associação Brasiliense de Aeromodelismo. Além disso, entre 8h40 e 16h30, o desligamento temporário afetará as áreas comercial e residencial de toda a 213 Norte.



Em Águas Claras, a Colônia Agrícola Arniqueiras ficará sem energia das 8h às 13h, nas chácaras 1, 2-A, 3, 4, 6, 6-A, 7/8, 9, 11, 12, 30 (lotes 1, 1-A, 2-A, 3, 3-A, 4, 6, 7, 9, 9-A, 10, 12, 12-B, 13-A, 14, 15, 16-A, 17, 21).



Em Taguatinga, o desligamento ocorrerá no mesmo horário de Águas Claras, na QNL 11, conjuntos F ao J e blocos H, I e J (lotes ímpares).



A manutenção preventiva em Planaltina ocorrerá das 8h40 às 16h, nas chácaras 50 a 52.



Em Vicente Pires, entre 8h40 e 16h30, a interrupção no fornecimento de energia será nas chácaras 94, 95 (lotes 1 a 23), 96, 153-A, 154, 155, 155-A, 155-B, 155-D, 155-E e 156, da Colônia Agrícola Samambaia.



Em caso de dúvida, o atendimento da CEB poderá ser feito pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.