Sargento da PMDF de 44 anos morre por complicações da covid-19

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução)

Mais um policial militar do Distrito Federal morreu vítima da covid-19. O sargento Vinícius Bonfim Leal, de 44 anos, trabalhava no Centro de Manutenção da Polícia Militar do Distrito Federal (Cman/PMDF) e faleceu nesta segunda-feira (25/1).

Bonfim estava hospitalizado por complicações da doença havia cerca de dois meses, no Hospital Maria Auxiliadora, no Gama. O sepultamento do militar está marcado para esta terça-feira (26/1), às 10h30, no Campo da Esperança da Asa Sul.

Por meio de nota, a PMDF lamentou a morte. "A Polícia Militar lamenta o falecimento do terceiro-sargento Vinícius Bonfim Leal, ocorrido nesta segunda-feira (25). O policial trabalhava no Centro de Manutenção (CMan), onde era muito querido e admirado por sua competência e inteligência. Lutou bravamente por dois meses contra as complicações da covid-19. O velório será dia 26 de janeiro às 10h30, no Campo da Esperança Brasília. A corporação se solidariza com a família e amigos do policial."

Óbitos

Treze policiais militares da ativa faleceram vítimas da covid-19, segundo dados da PMDF. A corporação ressaltou, ainda, que, dos 1.578 militares infectados, todos recuperaram-se.



Para conter a propagação do vírus entre os servidores, a PM garantiu que tem cumprido os protocolos de segurança. Entre as orientações, estão a higienização das mãos, ventilação na viatura, evitando o uso do ar-condicionado e uso de máscaras. Formaturas militares também foram suspensas pela corporação.