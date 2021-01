Acusado de tentar matar homem por ciúmes é condenado a 8 anos de prisão

CB Correio Braziliense

O Tribunal do Júri de São Sebastião condenou, nesta segunda-feira (25/1), Maurício Almeida Moreira a pena de oito anos de prisão, em regime fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o processo, o crime ocorreu na madrugada de 11 de agosto de 2019, em frente à Unidade de Internação de São Sebastião (UISS), quando Maurício, com a ajuda de um comparsa, atingiu a vítima com disparos de arma de fogo por acreditar que o homem teria paquerado sua companheira.

O juiz manteve a prisão preventiva do réu, que está detido há mais de um ano, porque entendeu que os motivos que levaram à detenção foram reforçados com a condenação. Assim, o réu não poderá recorrer em liberdade.

Crime

Segundo a sentença, o comparsa do acusado participou do crime na medida em que, ciente da intenção homicida de Maurício, foi com ele até a vítima e, portando sua própria arma de fogo, obrigou-a a acompanhá-los até o local dos fatos, onde ela foi atingida.

O homem, atingido no rosto, conseguiu fugir para um bar próximo ao local do crime, onde foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base.