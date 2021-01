CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Companhia Elétrica de Brasília (CEB) inaugura, nesta terça-feira (26/1), uma subestação no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). A cerimônia contará com a presença do diretor-geral da instituição, Edison Garcia. A obra faz parte do plano de investimentos para melhorias no fornecimento de energia do Distrito Federal.