CB Correio Braziliense

CURSOS

Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos em agronegócio e em fruticultura, na modalidade a distância. As vagas prioritárias são destinadas ao público rural, e o diploma é válido nacionalmente. No Distrito Federal, são 125 vagas. Os interessados em se candidatar precisam ter concluído o ensino médio e podem se inscrever até amanhã pelo site etec.senar.org.br.

Capoterapia

O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.

Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.

YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy lança o curso rápido YouTube, câmera e ação, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a ferramenta e seus recursos. O curso vai ensinar sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos também aprendem sobre a navegação online consciente e dicas de segurança na plataforma. Inscrições: www.codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos/.

Idiomas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece cursos on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Línguas

A Bravo Escola Internacional de Línguas oferece aulas de idiomas, individuais ou em grupo, intensivas para viagens e voltadas para conversação, leitura ou escrita. O curso conta com professores qualificados e nativos em inglês, francês, espanhol e italiano. As aulas são direcionadas de acordo com a necessidade do aluno, e há oferta de turmas na modalidade de ensino a distância. Horários: manhã, tarde e noite. Informações: 3274-1137 ou pelo WhatsApp 9 8115-0039.

Ensino integrado

O Instituto Federal de Brasília (IFB) oferece 2.287 vagas em oportunidades gratuitas para o ensino médio integrado ao técnico; cursos técnicos para pessoas com ensino médio completo; cursos exclusivos para jovens e adultos; curso técnico à distância; e curso em regime de alternância. Entre as opções de estudo estão agropecuária, cozinha, design de móveis, e desenvolvimento de sistemas. As inscrições ocorrem pelo site do IFB até 28 de janeiro. A seleção será por sorteio eletrônico, com o início das aulas previsto para o dia 10 de maio de 2021. Informações: processoseletivo@ifb.edu.br ou 2103-2132.

Novos avós

Os avós com mais de 35 anos poderão participar do curso dos Avós on-line, promovido pela Maternidade Brasília. A intenção é atualizar os avós no que há de mais moderno para ajudar papais e mamães de primeira viagem ou que queiram participar mais ativamente da chegada do netinho. As aulas acorrem em 28 de janeiro, das 8h às 13h. Inscrições gratuitas pelo link: bit.ly/3nol1nz.

Saúde

O curso gratuito Saúde física e mental na internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/saude-fisica-e-mental-na-internet.

Vendas

O curso Ações eficazes em vendas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), visa promover o aperfeiçoamento de profissionais do comércio. As aulas oferecem conteúdos sobre práticas eficazes no fluxo de venda e na negociação com clientes. Valor: R$ 86,42. Informações: www.ead.senac.br/cursos-livres/acoes-eficazes-em-vendas.

Educação profissional

O Instituto Federal de Brasília abre inscrições para o curso de licenciatura em educação profissional no Campus Samambaia. A oportunidade é destinada a candidatos que tenham concluído um curso de graduação e que tenham recebido o título de bacharel ou de tecnólogo. A inscrição para a seleção será realizada por meio do preenchimento do formulário de inscrição on-line, disponível em www.ifb.edu.br e o envio da documentação comprobatória da reserva de vagas estão programados até 31 de janeiro. Serão ofertadas 30 vagas, subdivididas entre ampla concorrência (AC) e reserva de vagas (RV).

OUTROS

Cinema

A mostra Mel Brooks — Banzé no cinema está em cartaz no Cinema do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília até 31 de janeiro, com entrada franca. Trata-se de uma rara oportunidade de presenciar a mais abrangente retrospectiva do multitalentoso artista. A mostra chega a Brasília para abrir a programação de Cinema do CCBB em 2021. Os ingressos gratuitos serão disponibilizados no app ou site da Eventim no dia da sessão, a partir das 9h. São permitidos até dois ingressos por CPF.

Cultura

O projeto Quilombo da Liberdade Live promove 10 eventos artísticos até 6 de abril. As apresentações terão o grupo de capoeira Grito de Liberdade como anfitrião, para estabelecer diálogos com coletivos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal como circo, folclore, dança negra, rap, reggae, hip-hop e outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira. Acompanhe pelo link: tinyurl.com/MestreCobra1.

Espaço para exposição

Para incentivar a arte brasiliense, o Nobre SoS Coworking conta com quatro expositores de 120 cm, com 7 cm de largura que une empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural. Para expor, é necessário informar sobre as obras previamente. A exposição das ilustrações, quadros e gravuras é gratuita. Mais informações: Whatsapp (61) 9 372-3876. Local: SCRN 702703, Bloco G, lojas 46 e 47 — Asa Norte. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; e aos sábados, das 9h às 13h.