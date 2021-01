DF está sob alerta de chuva intensa, com ventos de até 60km/h

JM Jéssica Moura

Altas temperaturas e umidade em elevação proporcionam aumento na instabilidade do tempo no DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A chuva intensa registrada na tarde de segunda-feira (25/1) no Distrito Federal que surpreendeu tanto os brasilienses quanto os meteorologistas volta a ocorrer nesta terça (26/1). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de pancadas de chuva em áreas isoladas e, por isso, a capital federal está sob alerta amarelo, que indica a chance de até 50 mm de precipitação e de ventos de 60 km/h.

Na tarde de segunda (26/1), só no Plano Piloto foram registrados 62,8 mm em uma hora. O meteorologista Olívio Bahia explica que as altas temperaturas e a umidade em elevação proporcionam o aumento na instabilidade, e que a nebulosidade deve continuar subindo ao longo do dia. "Tem condição para chuva pontual, mais localizada a partir da tarde, um padrão com mais cara de verão: calor e pancadas", ressalta. A temperatura varia entre 16ºC e 30ºC, enquanto a taxa de umidade oscila de 40% a 95%.

Um dos responsáveis pela mudança no tempo e nas previsões é um vórtice ciclônico de altos níveis, que se deslocou do Nordeste do país em direção ao Centro-Oeste. "Esse sistema acaba sempre potencializando a condição e o tempo fica mais severo. Estava quente, aumentou a umidade, então esse vórtice acabou intensificando tudo', destacou Olívio Bahia. Com isso, a previsão de que janeiro poderia ter um acumulado de chuvas abaixo do esperado para o mês começa a se reverter com a possibilidade de mais chuvas ao longo da semana.