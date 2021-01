Vacina: Saúde inclui pacientes de home care em grupo prioritário

CB Correio Braziliense

Os pacientes em home care assistidos pela secretaria de Saúde terão prioridade na vacinação - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) anunciou, por meio de nota, que incluiu no grupo prioritário da vacinação contra a covid-19, a partir desta terça-feira (26/1), pacientes do home care, assistidos pela Secretaria de Saúde, em sistema de cuidados domiciliares.

Os novos integrantes fazem parte do perfil de pacientes de alta complexidade, internados em casa, que são assistidos com suporte de ventilação mecânica, o chamado grupo SAD-AD.

A SES-DF também inseriu pessoas do Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (Nrad) com perfis AD2 e AD3, ou seja, pacientes internados em casa e acompanhados pelas equipes do Nrad da Secretaria de Saúde, além de um cuidador por grupo familiar dos pacientes do Nrad com os perfis descritos.

Segundo a secretaria, empregados de home care de empresas particulares não serão contemplados pela nova etapa de vacinação contra a covid-19.