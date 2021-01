Fortes chuvas deixam várias regiões do DF sem luz

TM Thays Martins

As fortes chuvas registradas no Distrito Federal nesta terça-feira (26/1) deixaram diversas pessoas sem energia. Há relatos de falta de luz por mais de uma hora em regiões como Guará, Sudoeste e Vicente Pires. Segundo a Companhia Energética de Brasília (CEB), pelo menos 192 pontos espalhados por todo o DF estavam aguardando atendimento até as 18h10. A região Central e Oeste registravam as principais ocorrências.

Nas redes sociais, foram vários os relatos de moradores no escuro.

@CEBDistribuicao muitos pontos de águas claras no escuro — david ribeiro (@gorduradf) January 26, 2021

Como diria um amigo meu. Hoje tivemos chuva de “granito”! E, lógico, faltou energia elétrica. Obrigado, @CEBDistribuicao. pic.twitter.com/RsmXViYEVG — Otaviano Fonseca (@ot_fonseca) January 26, 2021

Não chovia em Brasília há vários dias. Agora deu uma pancada leve, e já faltou energia duas vezes no Sudoeste. Alô, @CEBDistribuicao . E qdo chover forte, ficaremos como?! — Otaviano Fonseca (@ot_fonseca) January 25, 2021

@CEBDistribuicao ceb por favor arruma minha energia eu quero assistir bbb eu imploro ???????????????????????? estamos sem energia desde 11h no condomínio residencial santos dumont (santa maria) — nath #TeamFiuk (@oquantoeu) January 26, 2021

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) emitiu um alerta para a região do DF de chuvas intensas entre esta terça-feira e quarta-feira. Segundo o Inmet, a previsão é de que chova de 20mm/h a 50 mm/h. As precipitações serão acompanhadas de ventos intensos, que podem chegar a 60km/h.

Por isso, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar próximo de torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.