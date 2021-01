CB Correio Braziliense

CURSOS

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados em conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi acontecem de forma virtual e presencial — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscara. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Curso para mulheres

Projeto Mulher Eficaz oferece vagas em cursos profissionalizantes gratuitos e tem como intuito fortalecer ainda mais as mulheres no mercado de trabalho. Com data de início marcada para 2 de fevereiro, as aulas acontecem de forma remota. Os cursos ofertados são: “Gestão e Produção de Eventos Culturais” e “Marketing Digital e da Economia Criativa’’, e contam com carga horária de 60 horas. Inscrições devem ser feitas pelo site www.mulhereficazdigital.com. Para mais informações: (61) 9 9514-5259.

Homeopatia

O Curso de Formação Terapeuta Homeopata ainda está com inscrições abertas. Aos interessados em participar, serão disponibilizadas gravações da primeira aula realizada em 23 de janeiro e ministrada pelo professor Milton Bezerra. Informações: 98502-2026 Caminhosalternativos.org ou contato@caminhosalternativos.org.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações foi desenvolvido para interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: www.ev.org.br/cursos/lingua-portuguesa-sem-complicacoes.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. Os cursos são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Transações imobiliárias

O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb) promove curso técnico em transações imobiliárias. O pagamento pode ocorrer por meio de boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Informações: 3352-6527, 3218-8330 ou pelo WhatsApp 9 8597-1252.

Vinhos

A vinícola Concha y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras da América do Sul, liberou as aulas para os amantes da bebida aproveitarem a quarentena. O conteúdo é dividido em cinco módulos e está disponível no canal Concha y Toro Brasil, no YouTube.

OUTROS

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza, pelo YouTube, uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção audiovisual dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Exposição

Vai até o dia 28 de fevereiro a 1ª Mostra de Arte 2021, na galeria do Sesc do Setor Comercial Sul (Qd. 2, Ed. Presidente Dutra). Com entrada gratuita, a exposição ficará aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Ao todo são 19 gravuras de autoria de um dos mais conhecidos artistas contemporâneos da capital federal, Ralfe Braga. As obras — produzidas em diversos tamanhos e formatos — compreendem um período recente e de muita produtividade na vida desse profissional. Todas as obras estarão à venda, por meio do link da loja on-line: tinyurl.com/y4gnfypg. Informações pelo telefone 9 8409-4642.

Marketing digital

A jornalista e especialista em Marketing Digital Walquene Sousa lançou o livro digital Instagram do Zero à Prática — Método para Empreendedores Usarem o Instagram. O objetivo é ajudar esse público a crescer na rede social e saber que tipo de conteúdo postar para aumentar as vendas. O livro pode ser comprado por meio do perfil @walquene.sousa.

Mostra infanto-juvenil

Organizada pela Moveo Filmes, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta “Desenhando Futuros: Mostra Infantojuvenil de Cinema e Inovação”. De 2 a 21 de fevereiro, o evento inédito exibirá novas produções infantojuvenis do Cinema Brasileiro, acompanhada de atividades paralelas que apostam na inovação. As sessões serão exibidas na sala de cinema do CCBB, ao ar livre e em programação on-line pela Plataforma www.innsaei.tv de 15 até 21 de fevereiro. As sessões ao ar livre ocorrerão nos dias 6 e 13 de fevereiro, com três exibições em cada dia, no vão em frente à biblioteca, para grupos de até 6 pessoas. Os ingressos gratuitos para as sessões presenciais e oficinas serão disponibilizados no dia da sessão, a partir das 9h. Poderão ser adquiridos até quatro ingressos por CPF. Acesse o site do evento: www.desenhandofuturos.com.br. Mais informações: (61) 981266445 (Ulisses de Freitas); panorama.assessoria@gmail.com.