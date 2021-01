Ruth Vidal da Silva Martins, 86 anos

P » Pedro Marra

Ruth Vidal da Silva Martins, esposa do jurista Ives Gandra da Silva Martins, morreu ontem, aos 86 anos. Ela estava internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI), em São Paulo, desde a segunda semana de janeiro, devido a complicações causadas pela covid-19. Seu quadro piorou durante o último fim de semana.

Ela era casada com Ives Gandra desde 1953. Juntos, tiveram seis filhos, entre eles o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ives Gandra da Silva Martinho Filho, e a secretária da Família do governo federal, Angela Gandra. Pelo Instagram, Angela pedia orações pela saúde da mãe. Ontem, ela publicou uma foto de Ruth com a seguinte legenda: “Mamãe já nos sorri desde a eternidade! Agradeço a todos por todo carinho e orações”, publicou.

Em 1999, o jurista Ives Gandra Martins lançou um livro de poemas em homenagem à Ruth, intitulado O livro de Ruth: Obra Poética. Em 2016 e em 2019, Gandra publicou novos livros com o nome da companheira: 101 Poemas para Ruth e Mais haicais para Ruth, respectivamente.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou nota de pesar. “A pasta expressa sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos”. Em comunicado, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, no exercício da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, também demonstrou pesar pelo falecimento de Ruth. “Em nome da Corte, expresso condolências e me solidarizo com a família e amigos neste momento de luto”, declarou.