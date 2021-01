Ex-deputado José Rajão é preso após condenação por peculato

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Moura/CB/D.A Press)

O ex-deputado federal José Rajão foi preso, na segunda-feira (25/1), pela Polícia Civil do Distrito Federal. O ex-político foi detido no Paranoá em cumprimento a um mandado de prisão expedido em 2016, após condenação por peculato. Ele era considerado foragido.

José Rajão foi deputado federal pelo Distrito Federal entre 2003 a 2007. Em 2008, ele foi preso preventivamente no âmbito de investigação que apurou o desvio de recursos públicos e privados ocorrido no Comando do Corpo de Bombeiros Militar do DF, entre janeiro de 1996 e outubro de 1997, quando atuou como comandante-geral.

Os valores foram desviados na realização de obras na Policlínica, no Colégio Militar, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) e na aquisição de um lote de chalé em Caldas Novas (GO), para a construção de colônia de férias. Os desvios ultrapassaram a cifra de R$ 1,7 milhão.

Em 2012, José Rajão foi condenado pela Auditoria Militar do DF a cumprir 5 anos e 4 meses de prisão. A sentença transitou em julgado em 2016. Ou seja, esgotaram-se as possibilidades de recurso e a foi possibilitado o início do cumprimento da pena.