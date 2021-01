SS Samara Schwingel

Segundo a secretaria, todos os profissionais de saúde foram incluídos na lista de vacinação - (crédito: Mauro Pimentel / AFP)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) espera vacinar mais de 90% dos profissionais de saúde que atuam tanto na rede pública quanto na particular até o fim de janeiro. A previsão conta com as doses dos imunizantes contra a covid-19 já recebidas pelo DF.

A pasta priorizou estes profissionais para fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde local. Por isso, nesta segunda-feira (25/1), a SES ampliou a vacinação para todos os profissionais de saúde e não apenas para os que atuam na linha de frente, como era previsto inicialmente.

Nesta terça-feira (26/1), os profissionais de saúde voluntários e servidores afastados também foram incluídos no plano de vacinação.

Mais doses

Espera-se que, nos próximos 15 dias, o DF receba mais doses de imunizantes contra a covid-19. Assim que as vacinas forem recebidas, as pessoas acima de 80 anos serão vacinadas, e professores devem receber as primeiras doses em março.



Porém, ainda não há uma data certa nem número de doses que devem ser recebidos. Estes detalhes dependem de decisão do Ministério da Saúde.

Vacinação

Em uma semana, 23.227 pessoas foram vacinadas no DF. De acordo com o portal da Secretaria de Saúde, outras 78 mil doses já foram distribuídas para as regionais de saúde.

O DF recebeu 106,1 mil doses da CoronaVac, vacina chinesa produzida pelo Instituto Butantan (SP) e 41,5 mil da AstraZeneca, vacina de Oxford produzida e enviada pela Índia.