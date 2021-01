Covid-19: DF recebe mais 19 mil doses da vacina CoronaVac

SS Samara Schwingel

Saúde quer vacinar até 90% dos profissionais de saúde até o fim de janeiro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal recebeu mais 19 mil doses da CoronaVac, vacina chinesa contra a covid-19. A nova remessa chegou à capital federal nesta terça-feira (26/1). Como o imunizante só é eficaz quando aplicado em dose dupla, mais 9,5 mil pessoas serão beneficiadas com a vacina.

De acordo com o secretário-adjunto de Assistência substituto da Secretaria de Saúde (SES), Alexandre Garcia, as novas doses se somam às 106,1 mil da CoronaVac recebidas na semana passada; e às 41,5 mil da Astrazeneca/Oxford, recebidas no últimos final de semana. Atualmente, o DF conta com cerca de 100 mil doses.

"Com as doses que já estão no DF, até o fim do mês, esperamos conseguir vacinar mais de 90% dos profissionais de saúde", disse Garcia. Ele ainda garantiu que, nos próximos meses, haverá vacinas para todos. "Definimos os grupos prioritários, pois, neste momento, não há doses para os três milhões de habitantes da capital federal, mas, com certeza, assim que fomos recebendo as doses do Ministério da Saúde, vamos distribuí-las e ninguém ficará de fora."

Vacinados

Em uma semana, mais de 23 mil pessoas foram vacinadas no DF. De acordo com o portal de transparência da SES, ainda há cerca de 78 mil doses que já foram distribuídas para serem aplicadas.

A maioria destas vacinas, 24 mil, foram direcionadas à Região Central, composta por: Asa Sul e Asa Norte, Lago Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Varjão, Cruzeiro, Noroeste, Sudoeste/Octogonal. Na região, 5.858 já foram aplicadas.

A região que menos recebeu doses foi a Leste. Com 4.580 distribuídas, 1,7 mil foram aplicadas. A Região Leste é composta por: Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico.