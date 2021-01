Vacina: Hospitais do Paranoá e Planaltina citados em denúncia de fura-filas

SS Samara Schwingel

O MPDFT tem recebido as denúncias de fura-fila da vacina contra a covid-19 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Hospital Regional do Paranoá e o Hospital Regional de Planaltina foram citados nas denúncias de fura-filas no Distrito Federal. De acordo com ofício encaminhado pela Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus), os fura-filas foram constatados em, pelo menos, cinco unidades de saúde.

Os hospitais regionais de Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Guará e Santa Maria, o Hospital de Base, Hospital Universitário de Brasília (HUB), Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB), Hospital das Clínicas, Pronto-Socorro de Fraturas de Ceilândia e a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde (Diraps)/Superintendência da Região de Saúde Oeste também foram citados no documento a que o Correio teve acesso.



"De acordo com as reclamações, tais irregularidades consistem, em sua maioria, na vacinação irregular de pessoas que não constam nos grupos prioritários aptos a receber o imunizante contra a covid-19 nesta primeira fase de vacinação", diz o documento assinado pelo procurador José Eduardo Sabo Paes.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde se limitou a dizer que "todas as informações sobre a vacinação contra a covid-19 neste primeiro momento já estão divulgadas diariamente no nosso site."

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela gestão do Hospital de Base, ainda não se manifestou sobre o assunto. O espaço segue aberto.

Apesar do Hospital de Base estar citado na denúncia do MP, a Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil seccional do DF (OAB-DF), até esta terça-feira (27/1), não havia apurado nenhuma denúncia comprovada no Iges-DF. As investigações do MPDFT seguem em curso.