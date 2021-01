Polícia identifica dupla que usou carro de telefônica em assalto

DD Darcianne Diogo

A dupla assaltou a vítima na entrada de casa - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) elucidaram um roubo em que criminosos utilizaram o carro de uma operadora de telefonia móvel para assaltar a vítima. O crime ocorreu em 5 de dezembro do ano passado, no Setor Sul do Gama, e foi registrado por câmeras do circuito interno de segurança (veja o vídeo abaixo).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) representou pela prisão cautelar de um dos suspeitos e busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira (26/1) durante a operação Latrones. Na residência de um dos supostos envolvidos no roubo, os investigadores apreenderam objetos com a finalidade de abastecer o conjunto probatório do inquérito. Um dos autores do crime, um jovem de 19 anos, está preso preventivamente desde sábado (23/1).

Um vídeo mostra a ação dos criminosos. Na filmagem, é possível ver o momento que os homens chegam ao local em um veículo com a logotipo de uma empresa de telefonia móvel. Um deles desembarca do carro, caminha por alguns metros e, com o uso de arma de fogo, aborda uma pessoa em frente a uma casa. O autor rouba os pertences da vítima e foge em seguida.