Osiris Melo, 60 anos



O Distrito Federal despede-se, hoje, de Osiris Melo. Aos 60 anos, o servidor do Superior Tribunal Militar (STM) morreu em decorrência de um câncer no pâncreas, que enfrentava há 10 meses. Ele estava internado no Hospital DF Star, desde o início de janeiro, tratando a doença, que estava em estágio avançado e havia atingido outros órgãos. O óbito foi confirmado na manhã de ontem. Formado em Letras pela Universidade de Brasília (UnB), também foi professor de português.

Desde os anos 1980, era bastante admirado pelo trabalho como militante do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal (PT-DF), inclusive fundou o diretório da legenda em Taguatinga. Nascido no Piauí e caçula de 10 irmãos, Osiris chegou ao DF em 1968 com a família. O destino escolhido por eles foi a QNG, em Taguatinga. “Nós construímos o Núcleo de Base do PT na QNG e é um dos poucos que existem no Brasil até hoje. Além de irmãos, éramos militantes juntos. Até agora estou sem chão. Mas ele estava sofrendo demais, entre idas e vindas de casa para o hospital”, contou Olavo Melo, 65, irmão de Osiris.

O amor pelo PT dividia espaço com o Botafogo, seu time do coração. “Era um ser humano maravilhoso. Um homem otimista, idealista e muito sonhador. Amava literatura, em especial Machado de Assis. Embora fosse militante, se dava bem com todo mundo, independentemente de opinião política. É uma grande perda”, disse o amigo Gilmar José Rocha, mais conhecido como Magal. Osiris Melo deixa a companheira, Maria da Saúde Nascimento, e cinco filhos. O funeral será hoje, a partir de 12h na Capela 1 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. O sepultamento está marcado para as 14h.



Campo da Esperança

Antônia Afonso de Miranda, 99 anos

Carlos Alberto Flores Figueira, 65 anos

Edson dos Santos Pacheco, 73 anos

Edson Martins Soares, 53 anos

Issak de Morais Arruda, 42 anos

Jarbas Fernandes de Almeida, 77 anos

Manoel Reverendo Junqueira, 81 anos

Maria Gomes de Oliveira, 81 anos

Selma Miriam Barreto Dourado, 73 anos

Taguatinga

Alaíde Medeiros de Oliveira, 71 anos

Alvino Alves Ferreira, 89 anos

Antônia Honorato de Souza, 48 anos

Antônio Bernardo dos Santos Silva, 27 anos

Apolônia Ferreira dos Santos, 68 anos

Carlos Gomes dos Santos, 49 anos

Francisca Raimunda de Jesus, 62 anos

Hércules Tomaz Pires, 57 anos

José da Silva, 68 anos

Maria Aparecida Gregório Tobias, 70 anos

Maria da Glória Pereira, 57 anos

Maria de Lourdes Garcia, 91 anos

Maria Lúcia do Nascimento Pereira, 60 anos

Nelson Pereira de Figueiredo, 65 anos

Onofre Felisardo da Silva, 80 anos

Gama

Daniel Ramon Santos Rodrigues, menos de 1 ano

Kelton Lucas Moreira dos Santos, 18 anos

Onofra Moreira dos Santos Lima, 80 anos

Rosângela Alves dos Santos, 60 anos

Ycaro Ribeiro Pereira, menos de 1 ano

Brazlândia

Sophia Elizabeth Evangelista Macedo, menos de 1 ano



Sobradinho

Francisco da Silva, 77 anos

Jonis David de Moura, 66 anos

Jardim Metropolitano

Jorge de Oliveira, 80 anos (cremação)

Eliana Maria Pedrosa Ferreira de Oliveira, 66 anos (cremação)

Edson Liberato Bomfim, 65 anos (cremação)

Jose Domingos Rodrigues dos Santos, 58 anos (cremação)

Nilzete de Jesus Paulino, 70 anos (cremação)

Milton Donato May, 67 anos (cremação)

Maria de Lourdes Alves de Almeida, 77 anos (cremação)