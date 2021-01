Corpo de jovem é encontrado degolado em São Sebastião; PCDF investiga

DD Darcianne Diogo

Crime ocorreu por volta de 5h de quinta-feira - (crédito: Adauto Cruz/CB)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o assassinato de um jovem, de 26 anos, no Morro da Cruz, em São Sebastião, próximo ao Mercado Santa Clara. O corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar do DF nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (28/1). O caso é tratado como homicídio pela 30ª Delegacia de Polícia.

O crime ocorreu por volta das 5h desta quinta-feira. O jovem, identificado como Winderson Kennedy Marques Alencar, estava degolado e apresentava dois golpes de objeto perfuro-cortante, um no pescoço e outro na altura do tórax, informou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.



