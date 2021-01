Deslocamento de vórtice ciclônico reduz risco de temporal nesta quinta

AM Ana Maria da Silva

Segundo especialista, o vórtice ciclônico teria se deslocado para o oeste de Goiás - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

A manhã desta quinta-feira (28/1) no Distrito Federal foi de muitas nuvens. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a borda do sistema chamado vórtice ciclônico, que assombrou o DF com fortes chuvas nos últimos dias, se deslocou para oeste, reduzindo a chance de temporal ao longo do dia.

Segundo o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, no núcleo do vórtice é comum haver poucas nuvens, mas a borda gera instabilidade. “Se você tem umidade e calor na borda do ciclônico, ela irá intensificar ainda mais o desenvolvimento de nuvens. Foi o que ocorreu há alguns dias. Só que a borda estava sobre a gente. Agora está um pouco mais no oeste de Goiás”, diz.

Olívio ressalta que, nos últimos dias, a borda do vórtice estava entre o extremo oeste de Minas Gerais, DF e leste de Goiás. “O vórtice deu uma afastada, e agora temos poucas nuvens desenvolvidas sobre o DF. Acreditamos que algo similar ao que vimos na capital nos últimos dias esteja ocorrendo no oeste de Goiás, ou deva ocorrer mais pra frente, quando a temperatura se elevar ao longo da tarde”, ressalta.

“Isso quer dizer que a gente se livra? A princípio, sim. Tanto é que estamos com poucas nuvens carregadas. Mas não podemos nos esquecer que ainda temos o calor e a umidade”, pondera o especialista. Segundo Olívio, os dias de pancadas intensas de chuva ocorreram devido à combinação de calor, umidade e o sistema do vórtice que potencializava a chance de temporal. “Agora, você tem calor e umidade, que pode provocar alguma coisa, mas de forma muito pontual”, explica.

Registros do dia

A menor temperatura registrada ao longo desta manhã, de acordo com o Inmet, foi de 12ºC, na região de Águas Emendadas, em Planaltina. No Plano Piloto, a menor temperatura registrada foi de 15ºC. A temperatura máxima deve alcançar em torno de 30ºC no DF e 29ºC em Brasília. Sem registros de chuva ao longo da madrugada, a umidade relativa do ar chegou a 95% ao longo da manhã. A estimativa é que a menor umidade deve chegar em 30%, no DF.