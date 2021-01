Homem é preso após agredir ex-companheira e danificar veículo

SP Sarah Peres

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

Um homem, de 26 anos, foi preso nesta quinta-feira (28/1) em Sobradinho após agredir, injuriar e danificar o veículo da ex-companheira, de 22 anos. O casal ficou junto por cerca de sete anos e estava separado há três meses.

Segundo o delegado João de Ataliba, chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), o acusado cometeu os crimes por estar inconformado com o término da separação. “Por causa disso, e ao ser informado de que a vítima estava em um novo relacionamento, foi atrás dela pela manhã. Ele quebrou o parabrisa e o vidro do banco passageiro do carro da vítima, proferiu diversos xingamentos e a agrediu”, explica.

Após o ataque, a mulher dirigiu até a delegacia e prestou queixa contra o suspeito. “Com os dados do acusado, nossos policiais realizaram uma breve perseguição e encontraram o homem em uma via pública da AR 10. Ele foi preso em flagrante e prestou depoimento sobre o caso”, acrescenta o delegado.

O acusado responderá por dano qualificado, injúria e violência doméstica, todos os crimes no âmbito da Lei Maria da Penha. Somadas, as penas podem chegar a seis anos e seis meses de reclusão.

A ação realizada nesta quinta-feira (28/1) foi batizada de Operação Skadi, em referência à deusa escandinava que personifica a força, coragem e resistência.