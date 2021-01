GDF quita dívidas com 198 fornecedores de materiais de saúde

CB Correio Braziliense

Após repasse do dinheiro pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) está em processo de quitação de débitos com empresas que fornecem insumos como medicamentos, produtos hospitalares e materiais administrativos. A medida faz parte da primeira fase do plano de saneamento de finanças, que ainda será lançado.



Nesta etapa, foram pagos R$ 2,9 milhões a 198 credores para as dívidas que custam menos de R$ 50 mil. No caso dos débitos maiores, o Iges-DF está quitando 20% do montante da dívida e parcelando o restante em quatro vezes. A quantia de R$ 28,2 milhões corresponde aos 20% quitados.

“Com os repasses feitos pela Secretaria de Saúde, realizamos os pagamentos e garantimos que nossos fornecedores mantenham a normalidade do fornecimento dos insumos e dos serviços”, disse o presidente do Iges-DF, Paulo Ricardo Silva. Segundo a pasta, a nova gestão recebeu dívidas milionárias de seus predecessores e, desde outubro, a equipe da Diretoria de Administração e Logística estuda formas de manter tudo em funcionamento e de quitar as dívidas.