Resumo do Dia: veja como anda a vacinação contra a covid-19 no DF

Segundo comissão da CLDF que fiscaliza a vacinação, não há seringas suficientes no DF para vacinar toda a população - (crédito: Reuters/Michael Weber/Imago Imagens/Direitos reservados)

Vacinação - A primeira etapa da vacinação no DF se aproxima do fim com 33.317 pessoas vacinadas. O GDF espera que mais de 90% dos profissionais da saúde, além de cuidadores, idosos e deficientes em instituições de acolhimento e indígenas recebam a primeira dose dos imunizantes até domingo. Segundo a Comissão Especial da Vacinação, o DF ainda não tem seringas para vacinar toda a população.

Fura-filas - O HUB e ICDF também entraram para a lista de alvos de denúncias de fura-filas. A Comissão Especial de Vacinação da CLDF recebeu denúncias de fura-filas nas unidades. Hospitais regionais de Taguatinga, Paranoá, e Hospital de Base também foram citados. A Ouvidoria-Geral do DF preparou um setor especialmente para receber as denúncias de fura-filas: o cidadão pode realizar os registros pelo site ouv.df.gov.br ou pelo telefone 162. É importante reunir o máximo de informações, como data, nomes de prováveis envolvidos, local, e, se possível, provas como fotos, vídeos ou mensagens.