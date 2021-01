GDF anuncia recuperação de mais cinco quadras da W3 Sul

CB Correio Braziliense

Mais de R$6,4 milhões serão investidos na revitalização - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta quinta-feira (28/1), a contratação das empresas que serão responsáveis pelas obras de revitalização de cinco quadras na W3 Sul. A Sigma Incorporações e Construções Ltda. será encarregada da 502 e da 503 enquanto a empresa EB Infra Construções Ltda vai ficar com as quadras 504, 505 e 506. Ao todo, mais de R$6,4 milhões vão ser gastos.

Segundo o secretário da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), Luciano Carvalho, a expectativa é que a recuperação das cinco quadras seja iniciada até a segunda quinzena de fevereiro.

Os locais receberão melhorias nas vias urbanas e nas calçadas, com nivelamento por meio de piso tátil e rampas a fim de garantir acessibilidade. As empresas também serão responsáveis por realizar reformas dos estacionamentos e dos becos entre os blocos e serviços de arborização, paisagismo, pintura, sinalização horizontal e troca da iluminação. A previsão é que 200 empregos sejam gerados.

Revitalização da W3 Sul

No início de dezembro de 2020, foram entregue as obras das quadras 509/510 sul. Na ocasião, o governador do DF Ibaneis Rocha disse que a intenção era renovar toda a W3 Sul até metade de 2021 e que o governo pretende trocar o asfalto da via e colocar um pavimento de concreto na faixa por onde os ônibus trafegam.

De acordo com a Secretaria de Obras, o recurso para a execução das obras vem dos cofres da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). No total, serão investidos R$14,3 milhões na recuperação da região. Em janeiro, a pasta anunciou o início das obras nas quadras 515/516 sul e na 507/508 sul.