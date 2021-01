Instituto Ambiental anuncia mil vagas para castração de animais domésticos

CB Correio Braziliense

As regras específicas para a castração serão divulgadas no site da instituição - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde)

A Campanha de Castração de Animais Domésticos do Instituto Brasília Ambiental (Ibram-DF) irá disponibilizar mil vagas para realização de cirurgias de castração em cães e gatos na Clínica Coração Peludinho, do Gama. A ação vai ocorrer no primeiro dia de fevereiro.



Segundo o Instituto Ambiental, a data prevista para 28 de janeiro teve que ser remarcada devido a ajustes internos necessários para o acompanhamento das cirurgias no Castramóvel. As regras específicas para o novo cadastro serão divulgadas no site do Instituto.