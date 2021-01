51ª edição da Corrida dos Reis do DF é adiada por causa da pandemia

CB Correio Braziliense

No ano passado, a tradicional competição ocorreu em 25 de janeiro - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

A Secretaria de Esporte e Lazer adiou a edição de 2021 da Corrida dos Reis, em razão da covid-19. A pasta não definiu uma nova para a competição. A decisão leva em conta a segurança dos inscritos, dos colaboradores e do público em geral. Tradicional no fim de janeiro, o evento chegaria à 51ª edição neste ano.



No Distrito Federal, a Corrida dos Reis é a maior da modalidade de competição de rua. O evento reúne milhares de participantes, do DF e de outras unidades da Federação. Na última edição, no ano passado, houve 22 mil participantes, entre atletas profissionais e amadores. Eles encararam percursos de 6km e 10km.

Há um ano



Em 25 de janeiro de 2020, era dada a largada da 50º Edição da Corrida de Reis, em meio a forte chuva. O evento começou às 16h, com a Corrida Mirim, no estacionamento do Estádio Mané Garrincha. Mais tarde, às 19h, no Eixo Monumental, teve início a dos corredores adultos.

Mesmo com o tempo fechado, os inscritos compareceram em peso. A largada de participantes com deficiência ocorreu minutos antes e, no fim, todos os competidores ganharam medalhas de presença. Os primeiros colocados receberam prêmios especiais e troféus.