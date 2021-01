Guará, Lago Sul e Sudoeste vão ficar sem energia nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As regiões administrativas Guará, Lago Sul e Sudoeste vão ficar, temporariamente, sem energia nesta sexta-feira (29/1). Os motivos são a troca de postes e a manutenção preventiva da rede elétrica, serviços promovidos pela Companhia Energética de Brasília (CEB).

No Guará, as QEs 38 e 40, o Setor de Indústria Bernardo Sayão e a Colônia Agrícola Iapi, chácaras 1 a 27, ficarão sem energia das 8h40 às 13h30. Na Colônia Agrícola Bernardo Sayão e na chácara 17 da Colônia Agrícola Iapi, os serviços ocorrem até às 16h.

Pela manhã, a QL 10 do Lago Sul ficará sem luz nos lotes 1/33 e 11. Entre 14h e 17h30, o corte será na QMSW 5 e na quadra CLSW 300, no Sudoeste. A interrupção temporária do fornecimento será necessária para garantir a segurança das equipes de manutenção, segundo a CEB. Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a empresa pelo telefone 116.

Programação



Confira o detalhamento por local:

Guará (das 8h40 às 13h30)

QE 38: conjuntos V e X; conjunto R, lotes 13-A, 14, 15; blocos B e C; Área Especial 8

QE 40: Rua 24

Setor Indústrias Bernardo Sayão: Chácara 1, Lote 1; chácaras 1/1, 2, 3, 3-B, 3-C, 4, 4-B, 5, 6, 8, 9-A, 9-B, 10, 10-A, 10-B, 11, 12, 13, 14 e 14-B

Colônia Agrícola IAPI: chácaras 1 a 27

Guará (das 8h40 às 16h)

Colônia Agrícola Bernardo Sayão: Chácara 1, lotes 4, 4-A, 4-A1, 4-D, 4-E, 4-G e 5

Colônia Agrícola IAPI: Chácara 17, Lote 6/7

Lago Sul (das 8h às 10h30)

SHIS, QL 10: lotes 1/33, 11 (Pontão do Lago Sul)

Sudoeste (das 14h às 17h30)

QMSW 5: lotes 2, 4, 6, 8 e 10; CLSW 300: blocos B1 e B2