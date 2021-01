Polícia Civil divulga imagem de acusado de homicídio no Gama

SP Sarah Peres

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou a imagem de um homem suspeito de homicídio na Quadra 28 do Setor Leste do Gama, em 26 de dezembro do ano passado. O crime, que foi gravado por câmeras de segurança da região, é investigado pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama).

Yloann Vidal de Souza é considerado foragido pelo assassinato de um homem, de 40 anos, que era vizinho dele. A vítima foi morta a facadas durante uma confusão em via pública.

As imagens mostram a briga entre o suspeito, que veste uma camisa de time de futebol, e a vítima, de blusa vermelha. Em meio à briga, Yloann agride e depois esfaqueia o vizinho.

À época do crime, Yloann estava em liberdade provisória. Ele tem diversas passagens por tráfico de drogas e roubo. Agora, o acusado responderá por homicídio. Quem tiver qualquer informações sobre o paradeiro do suspeito pode denunciar anonimamente pelo 197.