Bombeiros apaga incêndio em casa no Setor Norte de Luziânia

Os bombeiros utilizaram 150 litros de água para combater o incêndio - (crédito: Divulgação/CBMGO)

O Corpo de Bombeiros Militar de Luziânia (GO) apagou, às 5h30 desta sexta-feira (29/1), um incêndio em uma casa no Setor Norte, em Luziânia. Segundo testemunhas o incêndio começou após um desentendimento familiar.

De acordo com a corporação, testemunhas disseram que teria ocorrido um desentendimento em um evento de família e que uma mulher teria ameaçado atear fogo na casa. Momentos depois, teriam se iniciado as chamas.

Os policiais informaram ainda, que ao chegarem no local os vizinhos já haviam iniciado o combate às chamas utilizando baldes e mangueiras de jardim. Não havia pessoas na casa e não houve vítimas.

Para a ação, os bombeiros estabeleceram a segurança do local e a estabilização do cenário para que outros acidentes não ocorressem, ou a situação se agravasse. Durante o combate, foram utilizados 150 litros de água da reserva do caminhão.