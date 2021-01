Testemunhas relatam manhã de susto em Sobradinho após queda de avião

Avião de pequeno porte fez pouso forçado na Rota do Cavalo, em Sobradinho, na manhã desta sexta-feira (29/1) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB)

O agricultor Roberto da Cunha saiu para trabalhar na manhã desta sexta-feira (29/1) como fazia todos os dias. Enquanto ele cuidava da alimentação dos porcos, a céu aberto, viu um avião que voava baixo. "Olha, esse avião vai cair!", exclamou. A cena o assustou: a aeronave caiu na chácara vizinha, tocou o chão, e capotou. "Quando dei fé ele passou por cima e nós corremos" relata. "Não estava com zoada, parece que o motor já estava desligado".

Imediatamente, ele largou os instrumentos, chamou pelo sobrinho e o cunhado e, juntos, todos correram em direção ao acidente, a cerca de 200 metros de distância, em uma área de mata. Na região há uma grande área de mata, sem edificações próximas.

"O susto foi grande, uma coisa dessa passando por cima da cabeça, mas pensava em quem estava dentro (do avião)", disse Jefferson da Cruz, 28, sobrinho de Roberto.

Quando o trio chegou ao local, o piloto Márcio Gomes, de 76 anos, já estava fora da aeronave, em pé. Ele sangrava muito no rosto e tentava conter o sangramento com a máscara de pano. O corte se estendia ao longo da testa até a sobrancelha. "Estávamos com medo dele desmaiar, mas o velho era forte", ressaltou Roberto.

Foi então que Jefferson ligou para o patrão do tio, que chamou o Corpo de Bombeiros. Fabiano Braga, que lavava louca na hora do acidente, estava incrédulo: "É muito estranho ver um avião caindo, poderia ter sido aqui".

Enquanto isso, Adilson, cunhado de Roberto, retirou uma almofada do avião para que a vítima se sentasse enquanto esperava o socorro, que chegou sete minutos depois às 9h17.

A vítima foi levada em uma viatura acompanhada de um médico e uma enfermeira. Apesar de ferido, ele estava orientado e estável quando foi encaminhado para o Hospital de Sobradinho.

O piloto contou às testemunhas que notou que o motor estava com problemas e gastou o combustível para evitar a explosão durante o pouso forçado.

Com o impacto da queda, uma das rodas furou e o capim alto ficou preso nos pneus, que ficaram travados. Com isso, o avião capotou. Para os bombeiros, se tratava de um piloto experiente, do contrário, o acidente poderia ter sido mais grave.