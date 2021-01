DD Darcianne Diogo

O fogo começou no duto de um dos restaurantes do shopping - (crédito: Darcianne Diogo/CB/DA Press)

Um incêndio de pequenas proporções atingiu, no começo da tarde desta sexta-feira (29/1), o duto de exaustão da cozinha de um restaurante do Plaza Shopping, na 110/111 Norte, e assustou clientes e funcionários do local. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com 25 militares, que controlaram as chamas em cerca de duas horas.

Testemunhas informaram ao Correio que as chamas começaram no duto de exaustão do restaurante. A superfície tinha muita gordura, que pegou fogo. O estabelecimento foi deixado às pressas por clientes e trabalhadores. "Começou uma fumaça e um cheiro muito forte de queimado. Um rapaz da brigada tentou apagar o fogo, mas não conseguiu e ligamos para os bombeiros", disse uma funcionária do local, que preferiu não se identificar.

Segundo outra pessoa que estava no local, as chamas não causaram danos ao espaço. "Dá o susto, porque o alarme do prédio soa com a fumaça. Mas, felizmente, ninguém se feriu", disse. O fogo, no entanto, se espalhou e atingiu o duto de uma sorveteria próxima. Os militares precisaram tirar a placa de gesso do estoque do local para identificar a origem das chamas.

De acordo com o CBMDF, foram estabelecidos os procedimentos de segurança e retiradas de pessoas das proximidades. A corporação ressaltou, ainda, que o combate foi feito com cuidado adicional por se tratar de área com alta concentração de resíduos de óleo. A perícia do CBMDF será acionada.