Resumo do Dia: Veja como anda a vacinação contra a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

O governador Ibaneis Rocha anunciou a chegada de mais doses da vacina - (crédito: Samara Schwingel)

Vacinação - O Ministério Público do DF fiscalizou a aplicação de vacinas em Ceilândia e representantes do órgão acompanharam o processo nesta sexta após terem recebido denúncias de "fura-filas". O Campo da Esperança, empresa que administra boa parte dos cemitérios do DF, enviou um ofício à Secretaria de Saúde para pedir que seus funcionários entrem no grupo prioritário da vacinação.

Doses - O GDF quer imunizar os quase 60 mil profissionais de escolas públicas e particulares até 8 de março. Nesse grupo, entrariam, inclusive, os setores administrativos e de apoio. O objetivo é que o ano letivo comece com atividades presenciais nas unidades da rede distrital. O DF deve receber mais doses da vacina em 3 de fevereiro. Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), estas novas doses serão destinadas aos idosos acima de 70 anos.

Nos cemitérios - A quantidade de enterros aumentou 24% no ano passado em comparação com 2019. Profissionais que fazem os sepultamentos de vítimas da covid-19 relatam como eles lidam com o medo de contrair a doença. Para especialista, a categoria tem risco elevado de infecção.

Hospitais - Em entrevista ao CB Saúde, Gustavo Fernandes, diretor-gerlaldo hospital Sírio-Libanês em Brasília falou que é preciso compreender que o combate à pandemia exige escolhas difíceis e rápidas dos gestores da Saúde. "Caos seria amplificado sem o SUS", disse.