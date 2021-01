Calor em todo DF: máxima pode chegar a 32ºC neste sábado (30/1)

CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Este sábado (30/1) será de muito calor em todo o Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol predomina durante todo o dia e não há previsão de chuva. Os meteorologistas recomendam cuidados redobrados com a saúde, já que a temperatura fica alta e a umidade baixa neste fim de semana.

A temperatura mínima, de 16ºC, foi registrada nas primeiras horas desta manhã em Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima pode chegar aos 32ºC, no período mais quente do dia, entre 15h e 16h. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 30%.



A meteorologista Nayane Araújo explica que o baixo índice de umidade já requer alguns cuidados especiais com a saúde. "O tempo está seco. Então, é preciso muita hidratação, principalmente para quem vai para a rua. Passar protetor solar também é fundamental, assim como evitar exercícios físicos nos períodos mais quentes", destacou a especialista.

Quem estava com saudade de um fim de semana ensolarado pode comemorar e aproveitar. Mas, é preciso ficar atento por conta da pandemia. Portando, use máscara de proteção facial, leve álcool em gel para higienizar as mãos e mantenha distanciamento social.

Para domingo (31/1), a previsão do tempo é parecida com este sábado: muito sol e nada de chuva. "Não deve mudar muito, não. O retorno da chuva está previsto para a próxima semana mesmo, lá para terça-feira ela deve voltar", completou Nayane.