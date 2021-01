VÍDEO: Secretário de Saúde pede paciência na vacinação dos idosos

SS Samara Schwingel

Em vídeo, secretário de Saúde pediu calma aos idosos acima de 80 anos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, pediu que os idosos acima de 80 anos tenham tranquilidade e paciência durante a fase de imunização contra a covid-19. Em vídeo publicado nas redes sociais na tarde deste sábado (30/1), Okumoto afirmou que o DF tem vacina para todos.

"A Secretaria de Saúde do DF dispõe de vacinas para todos vocês. Por isso, solicito que tenham tranquilidade, que tenham paciência, que essa imunização ocorrerá com muita eficiência e muita segurança", afirmou na publicação.

A vacinação de idosos acima de 80 anos terá início a partir das 13h de segunda-feira (1º/2), em 36 pontos da capital federal. Confira aqui os postos que irão aplicar a vacina. A expectativa da SES é vacinar todos os 42 mil idosos desta faixa etária que residem no DF.

Processo

A SES esclareceu que não haverá qualquer tipo de sistema de agendamento ou reserva de doses das vacinas. "Para que o idoso não caia em golpes, não atenda a manifestações de Whatsapp ou qualquer aplicativo", alerta o secretário-adjunto de Assistência à Saúde substituto, Alexandre Garcia.

Garcia também afirma que, para vacinar, o idoso só precisará comparecer a uma das unidades listadas, portando um documento com foto e, de preferência, que tenha o CPF. "Ele só precisa comparecer com este documento. Lá no local que será preenchida uma ficha", afirma.

Garcia ainda pede que os idosos se atentem para as medidas de segurança. "Haverá um espaço de distanciamento organizado pela própria equipe da UBS de 1,5m ou 2m entre cada cidadão. Pedimos que não haja aglomeração nem um fluxo apressado. Haverá vários dias para a vacinação, não tem porque ter correria", reforça.

As unidades irão funcionar, após segunda-feira (1º/2), das 8h às 17h incluindo horário de almoço.