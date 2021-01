Levantamento reafirma potencial de Brasília para o turismo

CB Correio Braziliense

Brasília foi considerada destino tendência 2021, em apontamento do Ministério do Turismo - (crédito: Setur/ Divulgação)

Brasília foi classificada como destino tendência para 2021, junto a outras três localidades, em lista divulgada pelo Ministério do Turismo. O levantamento resultou de consultas a sites de pesquisa do setor, a publicações especializadas e ainda considerou a demanda para destinos alinhados às expectativas dos turistas pós-pandemia, com incremento de destinos domésticos. Na conjuntura, Brasília está alinhada com Foz do Iguaçu (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Maceió (AL).

Para a classificação foram levadas em conta aspectos como viagem com a família, biossegurança, higienização e limpeza; turismo de isolamento e elementos de ar livre e natureza. Além disso a análise se baseou em tours virtuais e na vivência junto a experiências digitais.

“O turismo doméstico tem um enorme potencial que merece ser conhecido pelos brasileiros. É com esse foco que o Ministério do Turismo vem trabalhando: oferecer melhor infraestrutura, serviços cada vez mais

qualificados e seguindo os protocolos de biossegurança”, comentou o ministro Gilson Machado Neto.

Secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça aponta o fortalecimento da cadeia turística da capital como vetor decisivo. “Houve novo olhar do turismo para a nossa cidade. Há integração em todos os segmentos para ressignificar a nossa cidade, traço que estimula o sentimento de pertencimento. O reforço nas ações estruturantes e promoções pelo turismo rural, arquitetônico, náutico, de natureza e religioso, revelou uma cidade que amamos e que é muito mais do que a maioria das pessoas, que ainda não conhece, pode imaginar", detecta a secretária.

Como atrações, Brasília ostenta dicas de passeios ao ar livre e contemplação, como o Lago Paranoá, a Catedral Metropolitana e o Panteão da Liberdade, além do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, o maior parque urbano da América Latina. Na Praça dos Três Poderes, destaque para a Casa de Chá. Além de ser uma das unidades do Centro de Atendimento ao Turista, traz para o público exposições, produtos artesanais e apresentações de dança.

Com a realidade de contemplar 400 quilômetros de trilhas em meio a tesouros ecológicos, a Secretaria de Turismo do DF elaborou uma coleção de rotas: a Rota Fora dos Eixos, a do Cerrado, a da Paz, a Cultural, e a Náutica, Cívica e Arquitetônica. A Coleção Rotas Brasília pode ser acessada no site da Setur-DF

Com informações da Setur