Mulher é encontrada morta na cozinha de casa em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: Cícero Lopes/CB/D.A Press)

Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta na cozinha de casa, em Samambaia Norte, na noite de sábado (30/1). Zenilda Alves de Sousa, mais conhecida como Zeny, apresentava sinais de facadas no corpo.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 20h e o óbito confirmado às 20h50. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já não tinha mais sinais vitais. Em seguida, a área foi isolada para a realização da perícia.

Agentes da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) investigam o caso e procuram pelo autor do crime. A Polícia Civil pede apoio da população, caso saiba de alguma informação do suspeito. Nesse caso, o cidadão deve entrar em contato pelo 197, a identidade do denunciante será mantida em sigilo.