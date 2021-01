CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Janeiro se despede do jeito que muitos brasilienses gostam, com muito sol e calor. Mas, atenção, é preciso ter cuidados redobrados com a saúde quando o clima está assim no Distrito Federal. A baixa umidade requer mais hidratação e menos exposição ao sol.

Para este domingo (31/1), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê o predomínio do sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima, 15ºC, foi registrada em Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima pode chegar a 30ºC, no centro de Brasília, e 32ºC, no DF.

A umidade relativa do ar varia entre 90% e 35%. De acordo com a meteorologista Nayane Araújo, embora o menor índice esteja baixo, ainda não indica estado de atenção na capital. “Chegando até os 30% não vale aviso, mas já é um número baixo e o brasiliense precisa tomar certo cuidados, principalmente se for sair de casa nesse domingo”, alerta a especialista.

Entre as principais recomendações está a hidratação. Além disso, é importante não se expor ao sol, sobretudo quando ele está no momento mais quente do dia, entre 14h e 16h. A prática de atividades físicas ao ar livre deve ser realizada antes das 10h e após as 16h. É fundamental também optar por roupas mais leves.

Chuva!

Para a semana que se inicia, o Inmet prevê o retorno das chuvas. Na segunda-feira (1º/2), há pequenas chances de precipitações em áreas isoladas. A partir de terça-feira (2/2), as possibilidades aumentam e podem se estender até o outro fim de semana.