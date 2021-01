AB Adriana Bernardes

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um motorista alcoolizado acabou preso no Distrito Federal após perder o controle da direção e invadir a estação do Metrô da 111 Sul. O caso foi registrado por volta das 23h de sábado (23/1).

Ao receber o chamado de uma acidente de trânsito, policiais militares foram até o endereço mencionado pelo solicitante, mas tiveram dificuldade em encontrar o veículo, que estava dentro da estação do Metrô. “Em quase 30 anos de polícia eu já vi de tudo, mas tive essa surpresa”, relatou o sargento Abraão ao descobrir o paradeiro do veículo.

De acordo com a PM, o condutor, que não teve o nome revelado, alegou ter sido fechado por outro motorista, motivo pelo qual perdeu o controle. Ele não se recusou a fazer o teste do bafômetro e o resultado apontou a presença de 0,89 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a 1 Delegacia de Polícia (Asa Sul). O veículo foi rebocado para o pátio do Detran. O Correio fez contato com a assessoria da Polícia Civil para saber se o condutor continua detido ou se foi liberado mediante o pagamento de fiança e aguarda retorno.

Tolerância zero

Desde 2008, é proibido beber e dirigir no Brasil. Com as alterações da Lei Seca, a tolerância é zero. Isso significa que, bebeu, não pode pegar o volante, independentemente da quantidade ingerida.

Quando o bafômetro acusa até 0,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o condutor é multado em R$2,7 mil e responde a processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Caso o etilômetro aponte um índice superior a 0,29 miligramas de álcool, o motorista comete crime de trânsito. Além das punições administrativas, ele responde a processo judicial e, caso condenado, perde a condição de réu primário.