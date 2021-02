Covid-19: Saúde confirma 538 novos casos e nove mortes no Distrito Federal

SS Samara Schwingel

(crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

Neste domingo (31/1), o Distrito Federal chegou a 277.110 casos confirmados de covid-19, sendo 538 novos, registrados nas últimas 24 horas. Do total de infectados, 267.019 (96,4%) estão recuperados e 4.554 (1,6%) tornaram-se vítimas da doença. Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-DF), que confirmou mais nove mortes, ocorridas entre 21 e 30 de janeiro.

Das vítimas, 4.161 eram do Distrito Federal, 355 de Goiás e 38 de outros 13 estados. Em relação à faixa etária, o grupo com maior taxa de mortalidade é o das pessoas com mais de 80 anos. De um total de 4.214 infectados, 1.170 (27,7%) não resistiram às complicações da covid-19.

A região administrativa com maior número de casos registrados é Ceilândia, com 30.834, seguida por Plano Piloto (25.673) e Taguatinga (22.408).

A média móvel — cálculo que leva em conta o total de registros dos últimos sete dias divididos por sete — mantém tendência de alta nos registros de casos e de mortes no Distrito Federal. Neste domingo, o resultado referente aos casos ficou em 990, 16,7% a mais em relação ao domingo anterior (24/1).

Em relação às mortes, também houve alta: a semana começa com média móvel de 11,14 óbitos, 18,2% a mais do que o verificado em 24 de janeiro.

Até sexta-feira (29/1), a Secretaria de Saúde vacinou 44.315 pessoas na capital federal. Os dados serão atualizados pela pasta nesta segunda-feira (1º/2), data em que começa a vacinação de idosos com mais de 80 anos. Na noite deste domingo (31/1), interlocutores da pasta anteciparam ao Correio que haverá instalação de dois postos de atendimento drive-thru, no Parque da Cidade e no Pontão do Lago Sul.