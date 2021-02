Telecovid será reativado para agendamento de vacinação de idosos

CB Correio Braziliense

Os idosos passarão a contar com o apoio do telecovid, destinado ao agendamento de casos especiais para a vacinação - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Inicialmente criado em março de 2020 com finalidade de propagar informações sobre o novo coronavírus, o telecovid será reativado, a partir de terça-feira (terça, 2/2), mas com novo objetivo. Por meio dos telefones 190, 193 e 199, pessoas com mais de 80 anos e que apresentem problemas de locomoção, bem como pacientes do sistema Home Care privado, poderão agendar vacinação em domicílio. Profissionais da Atenção Primária atuarão nos casos citados. As linhas telefônicas estarão disponíveis a partir da terça-feira, e terão uso, de segunda a sexta, entre 7h e 19h. A medida é complementar à decisão da implantação, pela Secretaria de Saúde, de seis pontos de vacinação por drive-thru que também começarão a operar na terça.