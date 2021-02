Turismo histórico e responsável em Goiás

CM Cibele Moreira



A região de Goiás é um berço histórico, com casas coloniais, monumentos antigos e museus que carregam a memória de povos e personalidades. Boa parte das cidades com atrativos culturais fica a poucos quilômetros de Brasília, e elas podem ser aproveitadas tanto em viagens do tipo bate-volta ou naquelas com longa estadia. Com a pandemia, muitos dos museus ficaram fechados, mas alguns dos que reabriram seguem protocolos rígidos de segurança sanitária, com limite de 50% da capacidade de visitantes.

Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo — secretaria oficial do governo de Goiás — lembra que é importante verificar as normas estabelecidas antes de sair de casa, além de garantir a hospedagem com antecedência. “As cidades estão abertas, mas cada município tem o próprio protocolo. É bom ficar de olho, para não dar viagem perdida”, recomenda. Entre os principais destinos de turistas estão Corumbá (a 129km de Brasília), Pirenópolis (150km), Jaraguá (221km) e Cidade de Goiás — Goiás Velho (308km).

Todos esses municípios compõem o Caminho de Cora Coralina. O trajeto integra uma experiência única de visitação entre as cidades, permeando áreas urbanas, históricas e trechos de natureza. A proposta é permitir que turistas visitem todo o trajeto entre Corumbá e Goiás Velho a pé ou de bicicleta, com pontos de paradas para a hospedagem ao longo de 300km. Caso o visitante queira conhecer apenas uma parte do caminho, também é possível, pois cada cidade tem placas que indicam o início da trilha.

No primeiro ponto de parada, a pouco mais de duas horas de Brasília, Corumbá conserva a arquitetura colonial dos velhos casarões, construídos por volta de 1730. A cidade também conta com o Rio Corumbá e o Salto Corumbá, boas pedidas para quem gosta de cachoeiras. O percurso é seguro e dispõe de equipes para auxiliar os turistas.

Funcionamento

Pelo Caminho de Cora, é possível visitar pontos que fizeram parte das primeiras expedições para exploração de ouro na região. No Parque Estadual dos Pireneus, os visitantes têm a oportunidade de apreciar rochas milenares, como arenitos e quartzitos. No Pico dos Pireneus, a 1,3 mil metros de altitude, há uma capela dedicada à Santíssima Trindade. Do topo, tem-se vista, em 360 graus, do parque, de Cocalzinho, Corumbá de Goiás e Pirenópolis e de um belo horizonte. Mas, por questões de segurança, a descida deve ocorrer até as 17h.

Quem optar por seguir caminho até Pirenópolis encontrará diversas cachoeiras no caminho. Para visitantes que viajam de carro, o percurso dura cerca de duas horas e meia a partir do centro de Brasília. No entanto, em função da pandemia, os museus estão fechados. Apenas a igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário segue aberta para visitação. Aos que pretendem ir à cidade goiana no feriado de carnaval, é bom ficar atento. A prefeitura da cidade informou que a entrada ficará limitada apenas a quem tem estadia comprovada em pousadas ou hotéis do município. O uso de máscara e o distanciamento social deverão ser respeitados. Os viajantes encontram mais detalhes sobre a trilha no site www.caminhodecoracoralina.com.br.