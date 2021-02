Esplanada dos Ministérios terá impedimento no trânsito de carros, hoje

CB Correio Braziliense

A circulação de veículos estará impedida, diante das votações no Congresso Nacional - (crédito: André Violatti / CB D.A. Press)

As redefinições de comando no Senado Federal e na presidência do Congresso Nacional vão ocasionar o impedimento do tráfego de carros na Esplanada dos Ministérios, durante todo o dia (1o/2). Diante da predisposição a manifestações, toda a área será observada pelo Ciob (Centro Integrado de Operações de Brasília).

Todo um esquema de segurança, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública, foi montado e envolve policiais civisi e militares, Corpo de Bombeiros e agentes do Detran (Departamento de Trânsito).

O impedimento do trânsito se dará nos dois sentidos das vias da Esplanada dos Ministérios.

Da Catedral até o viaduto da N1 no cruzamento com a L4 Sul (perto do quartel dos bombeiros) não haverá fluxo de carros. Quem acessa a S1 (rumo à Praça dos Três Poderes) terá desvio definido para a L2 (na altura da Catedral). Os veículos que estiverem na L4 Norte devem seguir na via, no sentido Asa Sul. Por trás dos ministérios, as vias S2 e N2 despontam como boa opção para a circulação. Mas atente para a rigorosa fiscalização que impedirá veículos de estacionar em áreas indevidas.

Quanto aos pedestres que passarem pela região, todos estarão sujeitos à revista. Portar fogos de artifício, vidros, hastes de bandeiras não será permitido. Objetos que possam ocasionar ferimentos também estão proibidos, bem como drones sem autorização para uso.