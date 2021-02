Mesmo com chances de chuva, a máxima pode chegar a 32ºC no DF nesta segunda

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Fevereiro começou nublado em todo o Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia ficará mais fechado nesta segunda-feira (1º/2), com possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde. No entanto, enquanto as precipitações não chegam, o brasiliense vai enfrentar um pouco mais de calor.

A temperatura mínima, de 15ºC, foi registrada nas primeiras horas da manhã, em Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima pode chegar a 32ºC, no período mais quente do dia, entre 14h e 16h. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 30%.

Embora o índice esteja baixo, o meteorologista Mamedes Luiz Melo explica que ainda não há necessidade de emitir aviso de alerta. Porém, se a umidade cair, o DF pode entrar em estado de atenção. "Vamos observar agora pela manhã. Lá pelas 11h conseguimos ter uma resposta melhor", disse.

Após vários dias de muito calor e temperaturas altas, as chuvas voltam a aparecer no DF. O especialista afirma que será de forma gradativa. Começa com pancadas isoladas e, no decorrer da semana, vai aumentando.